KONTXAKO BANDERA (1. J)
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Gorka Aranberri: “Donostiarra akuilu ona izan da guretzako”

Iragarkia
Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok beste urrats bat eman du 131. Kontxako Bandera eskuratzeko, lehen jardunaldia irabazita. Hala ere, ez dago ezer erabakita, Donostiarrak estu hartu eta 3 segundora geratu baita. Zierbena, berriz, 11 segundora sailkatu da, eta oraindik ere lehian dago. Datorren igandean erabakiko da dena.

Orio Kontxako Bandera

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