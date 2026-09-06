Kontxako Bandera
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Donostiarraren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita

Iragarkia
Donostiarra (minikamera)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiarra bigarren postuan sailkatu da 2026ko Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. Oriok egin du denborarik onena lehen jardunaldian, baina Donostiarrak 3 segundo besterik ez du galdu. Hortaz, Donostiarra eta Orio nor baino nor gehiago arituko dira datorren igandean garaipenaren bila.

Arrauna Donostiarra Kaiarriba Kontxako Bandera

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