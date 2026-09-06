KONTXAKO BANDERA (1. JARDUNALDIA)

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Ioseba Amunarriz: “Poza ematen du Kontxako ohorezko txandan egoteak”

Iragarkia
Ioseba Amunarriz: “Poza ematen du Kontxako ohorezko txandan egoteak”
18:00 - 20:00
Ioseba Amunarriz, Hondarribiko patroia.
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Azken eguneratzea

Hondarribiko patroia oso kontentu agertu da bere taldeak egin duen lanarekin. Bigarren jardunaldian, Ama Guadalupekoa ohorezko txandan izango da, eta Amunarrizek uste du emaitza ona lortu dezakeela maila ona ematen badu.

Hondarribia Arrauna Kontxako Bandera

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