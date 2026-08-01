Minikamera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Banderan

Iragarkia
Arraun Lagunak minikamera
18:00 - 20:00
Arraun Lagunakeko arraunlariak. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Euskotren Banderaren azken metroak. Arraun Lagunakek astindu du bandera.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Juan-Mari-Etxabe-Arraun-Lagunak-elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X