Elkarrizketa
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Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

Iragarkia
Juan-Mari-Etxabe-Arraun-Lagunak-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Juan Mari Etxabe, Arraun Lagunakeko entrenatzailea. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", berretsi du Arraun Lagunakeko entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo", azpimarratu duenez. San Juanen jarrerari buruz, "beti bada, ez dut esango, ardi beltz bat, baina azalpenak eman beharko dituzte", adierazi du.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga

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