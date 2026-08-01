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Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Euskotren

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Arraun Lagunak minikamera
18:00 - 20:00
Remeros de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Banderan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Bandera Euskotren de la Liga Euskotren.

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"

"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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