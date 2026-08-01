Nagore Osoro: “Kale txarra baino, lan asko egin beharreko kalea zen"
Nagore Osoro Arraun Lagunaken patroiak Santurtzin egin beharreko lan gogorra nabarmendu nahi izan du, kaleen egoerak baldintzatu duen estropadan.
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Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Euskotren Banderaren azken metroak. Arraun Lagunakek astindu du bandera.
Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"
"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".
Xubane Uribarrena: “Talde honek zerbait baldin badauka, hori burua da”
Arraun Lagunakeko arraunlariak Getxoko estropadan bizitakoa azaldu du. Bere taldeak lan ona egin duela uste du eta arraunlarien kontzentrazioa goraipatu du. Atzo Donostian izan zen polemikaz ere hitz egin nahi izan du eta oso argi utzi du bere iritzia.
Itziar Eguren, hunkituta: “Enarek ez diote behin ere hegan egiteari uzten"
Arraun Lagunakek irabazi du Bueuko II. Bandeira, eta Euskotren Ligako lidergoa sendotu du. Denboraldiko zazpigarren garaipen honekin, 'Lugañene' ontziak estropada-eremuko errekor berria ezarri du kronometroa 10:25ean geldituta. Itziar Eguren presidenteak, oso hunkituta, zera adierazi du: “Enarek ez diote behin ere hegan egiteari uzten”.
Itziar Eguren: “Gauzak ondo eginda, ez dago sabairik"
Arraun Lagunakeko presidenteak "batuta" ikusten du bere taldea eta nesken lana goraipatu du. Dena irabazten ari dira eta, ondo lan eginda, ez dagoela "sabairik" nabarmendu du.
Xubane Uribarrena: “Normalean, asko kostatzen zaigu Orion irabaztea"
Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariak Orio Kanpina Banderan lortutako garaipenaz hitz egin du. Beti kostatzen zaien estropada dela adierazi du, baina lan ona eginez garaitu dutela.
Arraun Lagunaken estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Donostiako ontziak Euskotren Ligako bosgarren jardunaldian irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Nagore Osoro: “Gauza asko entzuten dira, eta garaipenarekin lasaiago egingo dugu lo"
Arran Lagunakeko patroia pozik agertu da Castroko CaixaBank Bandera irabazi ondoren. Itsaso zakarrarekin, estropada ona egin dutela adierazi du, eta ez dutela "errekan bakarrik" arraun egiten erakutsi dutela.
Arraun Lagunaken azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Arraun Lagunak taldeak hirugarren garaipena lortu du jarraian Euskotren Ligako lehenengo jardunaldietan. Hauek dira Petronor Banderaren azken metroak, Donostiako ontzi barruko minikameratik ikusita.