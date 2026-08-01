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Nagore Osoro: “Kale txarra baino, lan asko egin beharreko kalea zen"

Iragarkia
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro patroia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nagore Osoro Arraun Lagunaken patroiak Santurtzin egin beharreko lan gogorra nabarmendu nahi izan du, kaleen egoerak baldintzatu duen estropadan.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

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