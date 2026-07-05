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Arraun Lagunaken azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita

Iragarkia
Arraun Lagunak Minikamera Zierbena
18:00 - 20:00
Arraun Lagunakeko arraunlariak, ahalegin betean. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunak taldeak hirugarren garaipena lortu du jarraian Euskotren Ligako lehenengo jardunaldietan. Hauek dira Petronor Banderaren azken metroak, Donostiako ontzi barruko minikameratik ikusita.

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