GETXOKO IKURRINA

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Xubane Uribarrena: “Talde honek zerbait baldin badauka, hori burua da”

Iragarkia
Xubane Uribarrena, Arraun Lagunakeko arraunlaria
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena, Arraun Lagunakeko arraunlaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakeko arraunlariak Getxoko estropadan bizitakoa azaldu du. Bere taldeak lan ona egin duela uste du eta arraunlarien kontzentrazioa goraipatu du. Atzo Donostian izan zen polemikaz ere hitz egin nahi izan du eta oso argi utzi du bere iritzia.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga

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