BANDEIRA FEMENINA CONCELLO DE BUEU
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Itziar Eguren, hunkituta: “Enarek ez diote behin ere hegan egiteari uzten"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Itziar Eguren, Arraun Lagunakeko presidentea
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek irabazi du Bueuko II. Bandeira, eta Euskotren Ligako lidergoa sendotu du. Denboraldiko zazpigarren garaipen honekin, 'Lugañene' ontziak estropada-eremuko errekor berria ezarri du kronometroa 10:25ean geldituta. Itziar Eguren presidenteak, oso hunkituta, zera adierazi du: “Enarek ez diote behin ere hegan egiteari uzten”.

Arraun Lagunak Arrauna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X