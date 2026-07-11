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La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara

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Arraun lagunak mini kamara Euskotren Ligako laugarren jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak estropada Caixabank Banderan, minikameratik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la cuarta jornada de la Liga Euskotren, vista desde la minicámara.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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