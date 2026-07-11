La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara

En la primera jornada de la Liga Euskotren, Tolosaldea, que está llamada a ser una de las grandes rivales de Arraun Lagunak, ha perdido unos segundos de oro al quedarse enganchada en la baliza durante la tercera y última ciaboga. Tras liberarse, han llegado a meta sin problemas pero el tiempo perdido las ha relegado a la quinta posición de la regata.