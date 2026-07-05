Amaia Eguren: “Nire estrenoa izan da Euskotren Ligan eta kriston 'subidoiakin' nago"
Arraun Lagunakek sendo jarraitzen du Euskotren Ligako lidergoan denboraldiko aurreneko hiru estropadak irabazita.
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Arraun Lagunaken azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Arraun Lagunak taldeak hirugarren garaipena lortu du jarraian Euskotren Ligako lehenengo jardunaldietan. Hauek dira Petronor Banderaren azken metroak, Donostiako ontzi barruko minikameratik ikusita.
Arraun Lagunaken azken metroak Bilboko Banderan
Arraun Lagunak nagusi izan da Bilboko Banderan ere, 2026ko Euskotren Ligako bigarren bandera bereganatuz. 6 segundoko aldea atera dio helmugan Tolosaldeari, eta 10 segundokoa Hibaikari. Ikusi hemen nolakoak izan diren Lugañenekoen azken metroak.
Nagore Osoro: “Ondo hasi gara, ia mantentzeko gai garen"
Donostia Arraun Lagunak taldeak erakustaldi handia emanda irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Nerbioiko itsasadarreko uretan denborarik onena eginda. Garaipen honekin, denboraldi hasiera ezin hobea borobildu du Lugañene ontziak. Sendo eta nagusitasun osoz heldu diote udako erritmoari.
Nagore Osoro (Arraun Lagunak), helmugaratzean: “Aupa Athletic, la hostia!"
Donostia Arraun Lagunak taldeak irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Euskotren Ligako sailkapen nagusian lidergoa sendotuz. Bilboko itsasadarrean jokaturiko estropadan, Lugañene ontziaren patroi ondarrutarrak "Aupa Athletic, la hostia!", esan du helmugaratzeko palada gutxi batzuk falta zirenean.
Arraun Lagunaken azken metroak
Lugañene ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Canal de Isabel II bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.
Nagore Osoro: “Tolosaldea izango da gure aurkaririk zuzenena, baina San Juanek ere ezustekoren bat eman dezake"
Nagore Osorok Zumaiarekin Kontxa eta bi liga irabazi zituen. Osorok azpimarratu duenez, garaipen gosez jarraitzen duen taldea aurkitu du Arraun Lagunaken. "Inor ez da aspertzen irabaztearekin", esan du. "Oso talde lehiakorra da", erantsi du.
Musikaz eta ''txapeldunak'' oihukatuz hartu dituzte Arraun Lagunakeko neskak
Arraun Lagunakek laugarrenez altxatu du Kontxako Bandera, eta, Euskotren Liga irabazi ostean, denboraldia borobildu du. Zaleekin ospatu dute garaipena.
Jule Arkotxa: ''Kontxako Bandera irabazita, beti izan dudan ametsa bete dut''
Donostia Arraun Lagunakek nagusitasun handiz irabazi du Kontxako Bandera laugarrenez, hirugarren urtez jarraian. Denboraldiari bukaera ezin hobea eman diote, Euskotren Liga ere aise bereganatu baitute. "Gaur, beti izan dudan ametsa bete dut", adierazi du Jule Arkotxa arraunlari lekeitiarrak.
Arraun Lagunakek eskura du Kontxako Bandera
Lorea Etxabe Arraun Lagunak taldeko arraunlariak Kontxako Banderaren gainean hitz egin du, irabazteko duten gosea azpimarratuta. Lehen jardunaldian, Tolosaldeari 10 segundoko errenta atera zion.