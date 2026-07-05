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Amaia Eguren: “Nire estrenoa izan da Euskotren Ligan eta kriston 'subidoiakin' nago"

Iragarkia
Amaia Eguren Arraun Lagunak
18:00 - 20:00
Amaia Eguren, Arraun Lagunak. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek sendo jarraitzen du Euskotren Ligako lidergoan denboraldiko aurreneko hiru estropadak irabazita.

Hirutik hiru Arraun Lagunakentzat, Zierbenan ere nagusituz
Arraun Lagunak Emakume kirolariak Euskotren Liga

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