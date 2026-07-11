EMAKUME MASTER CUP
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Zabaletak eta Erasunek bigarrenez irabazi dute San Fermin Torneoa

Iragarkia
Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
Itxaso Erasun eta Goiuri Zabaleta
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Labriten jokatutako Emakume Master Cup zirkuituko San Fermin Torneoko Binakako txapelketan, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunek 22-8 menderatu dituzte Olatz Arrizabalaga eta Nahia Bertiz. Urdinak 1-2 aurreratu diren arren, hortik aurrera gorriak izan dira jaun eta jabe, eta nagusitasun osoz gailendu dira.

Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup

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