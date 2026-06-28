Ontzia kateatu zaio Tolosaldeari azken ziabogan
Euskotren Ligako lehenengo jardunaldian, Tolosaldeari ontzia kateatu zaio azken ziabogan, eta, hori dela eta, denbora asko galdu du 4. luzean. Ontzia askatu arren, 5. postuan amaitu du azkenean estropada.
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Tolosaldea sasoiko eta momentu onean helduko da Kontxara
Tolosaldeak bigarren postuan amaitu du Euskotren Liga, bi bandera irabazi ditu, eta Euskadi Txapelketa ere bereganatu du. Orain, Kontxako Bandera lehiatzea du helburu Tolosako taldeak. Kontu horietaz guztietaz hitz egin du Arene Portularrumek EITB Mediarekin.
2025eko Euskotren Ligako Getariako Ikurrina: Tolosaldearen estropada, traineru barrutik ikusita
Tolosaldea gailendu da Getariako Ikurrinan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Olatz Lopez: ''Gaurko garaipenarekin bigarren postua eskuratu dugu Ligan, eta oso pozik gaude''
Tolosaldeak Getariako Ikurrina irabazi du igande honetan, eta 2 garaipen eta 105 puntu dituela, Euskotren Ligako bigarren postua eskuratu du Ramon Erastorbek entrenatzen duen ontziak. Olatz Lopez arraunlaria egindako denboraldiarekin oso pozik agertu da.
Tolosaldeak gehiago nahi du
Denboraldi erdia pasata Tolosaldeak bandera bakarra irabazi du, eta hirugarren da sailkapenean. Uxune Urkiak, Tolosaldeko arraunlariak, taldearen egoeraren gainean hitz egin du EITB Mediarekin. Kontxako Bandera irabaztea du amets.
2025eko Euskotren Ligako Euskotren Bandera: Tolosaldearen estropada, traineru barrutik ikusita
Tolosaldea hirugarren gelditu da Lekeitioko uretan lehiatu den Euskotren Banderan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
2025eko Euskotren Ligako Orio Kanpina Bandera: Tolosaldearen estropada, traineru barrutik ikusita
Tolosaldea bigarren izan da Orio Kanpina Banderan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
2025eko Euskotren Ligako Gertu Eraikuntzak Bandera: Tolosaldearen estropada, traineru barrutik ikusita
Tolosaldea hirugarren izan da Gertu Eraikuntzak Banderan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Irati Larrañagak ametsa bete du, Tolosaldeak lehen bandera irabazita
Donostiako Fabrika bandera eskuratu zuen larunbatean Tolosaldeak. Irati Larrañaga arraunlaria pozarren agertu da egindako lorpenarekin. Elkarrizketa, bideo honetan.
Bere historiako lehen bandera irabazi du Tolosaldeak Euskotren Ligan
Donostiako uretan jokatutako Fabrika Banderan, Euskotren Ligako hirugarren estropadan, jaun eta jabe izan da Ramon Erostarbek entrenatzen duen trainerua, eta zuzenean sartu da Liga irabazteko lehian.