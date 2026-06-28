EUSKOTREN LIGA
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Ontzia kateatu zaio Tolosaldeari azken ziabogan

Iragarkia
Tolosaldea kateatuta
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren Ligako lehenengo jardunaldian, Tolosaldeari ontzia kateatu zaio azken ziabogan, eta, hori dela eta, denbora asko galdu du 4. luzean. Ontzia askatu arren, 5. postuan amaitu du azkenean estropada.

Tolosaldea Arrauna Euskotren Liga

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