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Merlierrek bere nagusitasuna berretsi du esprintean, Frantziako Tourrean bigarren garaipena jarraian lortuta

Tim Merlier belgikarrak Tourreko zortzigarren etapa irabazi du larunbat honetan Bergeracen,  bigarren garaipena jarraian eskuratuz, eta lasterketako esprinterrik indartsuenetakoa dela berretsiz. Sailkapen nagusiak ez du aldaketarik izan, Tadej Pogacarrek lidergoari eutsi baitio.

BERGERAC (France), 11/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 8 of the Tour de France, a 180.4 km route from Perigueux to Bergerac, France, 11 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Tim Merlier iritsi da helmugara. Argazkia: EFE
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tim Merlier belgikarra izan da berriro azkarrena Frantziako Tourreko 2026ko zortzigarren etapan. Perigueux eta Bergerac arteko 180,4 kilometroko ibilbidean, Soudal Quick-Step taldeko txirrindulariak nagusitasunez irabazi du esprintean, Biniam Girmay eritrearraren eta Olav Kooij herbeheretarraren aurretik.

Garaipen honekin, aurtengo edizioko bigarrena, eta Frantziako lasterketako bosgarrena, Merlierrek bere sasoi bikaina berretsi du tropeleko esprinterren artean.

Jardunaldiak ez du aldaketarik eragin sailkapen nagusian. Tadej Pogacar esloveniarrak elastiko horiari eutsi dio, Jonas Vingegaard danimarkarra bigarren da, eta Isaac del Toro mexikarra hirugarren postuan dago.

Etapa laua izan da ia osorik, laugarren mailako bi mendate txiki baino ez baitzituen. Hala ere, irteeratik bertatik izan dira ihes egiteko saiakerak. Jakub Otruba txekiarrak (Caja Rural-Seguros RGA) eta Thibault Guernalec frantziarrak lehen erasoa jo dute, baina tropelak berehala harrapatu ditu.

Azkenik, Liam Slock belgikarrak eguneko ihesaldia egitea lortu du, Otruba eta Guernalecekin batera. Hirurek bi minutu baino gehiagoko aldea izan dute une batean.

Kilometroek aurrera egin ahala, ihesaldia zatitzen hasi da. Lehenengo Guernalec atzean geratu da, eta ondoren Slockek erasoa jo du tropela ezustean harrapatzeko itxaropenarekin. Belgikarrak denbora luzez eutsi dio erritmoari, baina Uno-X Mobility, XDS Astana, Decathlon eta batez ere Soudal Quick-Step taldeek egindako lanari ezin izan dio aurre egin.

Tropelak helmugatik 1,5 kilometrora harrapatu du Slock, eta esprintean jokatu da garaipena. Azkenean, Merlier nagusitasunez gailendu da Tourrean bigarren garaipena jarraian eskuratzeko.

Sailkapen orokorrean ez da aldaketarik egon. Tadej Pogacarrek (UAE Team Emirates-XRG) gorabeherarik gabe amaitu du jardunaldia, eta lider jarraitzen du 28 ordu, 49 minutu eta 7 segundoko denborarekin.

Iragarkia
Tim Merlier Frantziako Tourra etapa garailea
18:00 - 20:00
Tour de Francia
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UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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