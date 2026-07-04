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Arraun Lagunaken azken metroak Bilboko Banderan

Iragarkia
Arraun Lagunak
18:00 - 20:00
Arraun Lagunakeko arraunlariak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Arraun Lagunak nagusi izan da Bilboko Banderan ere, 2026ko Euskotren Ligako bigarren bandera bereganatuz. 6 segundoko aldea atera dio helmugan Tolosaldeari, eta 10 segundokoa Hibaikari. Ikusi hemen nolakoak izan diren Lugañenekoen azken metroak.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga

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