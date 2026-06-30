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Garazi Ormazabali eta Malen Eskitxabeli zapore gazi-gozoa utzi die lehen estropadak, Tolosaldea balizan trabatuta geratu ondoren

Iragarkia
Malen-Eskitxabel-Garazi-Ormazabal-Tolosaldeako-arraunlariak-elkarrizketa
18:00 - 20:00

Garazi Ormazabal eta Malen Eskitxabel, Tolosaldeko arraunlariak. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Garazi Ormazabalen hitzetan, "pena da liga horrela hastea, baina lehen estropada baino ez da". "Alde onarekin geratzen gara, hiru luzetan gainerakoen parean izan ginelako", erantsi du. Malen Eskitxabelen ahotan, "gazi-gozoa izan zen asteburua; ziabogara arte dena oso ondo zihoan".

Tolosaldea Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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