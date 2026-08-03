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Iker Zabala: “Denboraldiaren bigarren erdi oso eskasa egin beharko genuke Ligak eskuetatik ihes egiteko"

Iragarkia
Iker-Zabala-Orioko-entrenatzaileari-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Iker Zabala Orioko entrenatzailea. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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"Liga erabakita dagoela uste dut, goizegi da esateko, baina abantaila eta errendimendua ikusita oso zaila da eskuetatik ihes egitea", berretsi du Orioko entrenatzaileak. "Asteburu izugarria izan da, larunbatean zein igandean trainerua oso ondo ibili da", azpimarratu du. Hala ere, "aurkariek aurrerapauso bat eman dute", ohartarazi duenez.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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