XVIII. BANDERA FABRIKA
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Gorka Aranberri: “Estropada eroa izan da”

Iragarkia
Gorka Aranberri, Orioko patroia.
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri, Orioko patroia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioko patroiak San Nikolas ontziaren garaipenaz hitz egin du. Onartu du estropada "eroa" izan dela: "Itsasoaren nibelean jartzen ez bazara, jan egiten zaitu". Gaurko kondizioak arriskutsuak izan direla onartu du, baina "arrauna hau da", esan du.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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