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Gorka Aranberri: “Begiz jota geneukan Lekeition bandera bat irabaztea lehenengoz"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Aranberri Orioko patroiak Lekeition irabazitako banderaz hitz egin du, Eusko Label Ligako 11. jardunaldian.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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