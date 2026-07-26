Minikamera
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Orioren estropada Fabrika Banderan, minikameratik ikusita

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Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

Oriotar ontziak Eusko Label Ligako zortzigarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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