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Orioko azken metroak Santurtziko Ikurrinean

Iragarkia
Orio azken metroak
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak. Argazkia: EiTB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Eusko Label Ligako Santurtziko Ikurrinaren azken metroak. Oriok astindu du bandera.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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