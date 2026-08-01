Ander Zabala: “Santurtzin estropadak beti dira oso fisikoak”
Orioko arraunlaria oso pozik agertu da Santurtziko Ikurrina irabazi ostean, baita denboraldi oso ona egiten ari direlako ere. Ander Zabala santurtziarra da, gainera, eta etxean arraun egitea beti da berezia.
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Orioko azken metroak Santurtziko Ikurrinean
Ikusi berriro nolakoak izan diren Eusko Label Ligako Santurtziko Ikurrinaren azken metroak. Oriok astindu du bandera.
Orioren estropada Fabrika Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako zortzigarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Gorka Aranberri: “Estropada eroa izan da”
Orioko patroiak San Nikolas ontziaren garaipenaz hitz egin du. Onartu du estropada "eroa" izan dela: "Itsasoaren nibelean jartzen ez bazara, jan egiten zaitu". Gaurko kondizioak arriskutsuak izan direla onartu du, baina "arrauna hau da", esan du.
Joseba Rodriguez: “Tentsio handia egon da hasieratik bukaerara arte”
Orioko arraunlariak lurretik ikusi du gaurko estropada. Estropada estua izan dela esan du eta gaurko garaipenarekin pauso handia eman dutela Eusko Label Ligan. Gaur Zierbenak jarri dizkie zailtasunak, baina "arerioak denak dira". Bi bandera irabazi eta gero Galizian, etxerako bidaia errazagoa izango dela aitortu du.
Orioren estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Gorka Aranberri: “Atzo gozatu ez nuena gaur gozatu dut”
Gorka Aranberri, Orioko patroiak, gaurko Orio Kanpina estropadako bizipenak partekatu ditu. Castron mailarik onena ez eman eta gero, etxeko estropadan azkarrenak izan dira. Aranberrik esan du larunbatean bezalako kolpeak “beharrezkoak” direla, bai kirola hobea izateko eta bai bere trainerua lehiakorragoa izateko.
Aranberri: “Basurde zauritua bezala atera gara"
Gorka Aranberri Orioko patroiak onartu duenez, Bilboko Banderan jasotako kolpea ondo etorri zaie Zierbenan "basurde zauritu" bezala atera eta estropada bereganatzeko. Itsasoaren baldintzak ikusita, lan gogorra egin dutela adierazi tu, eta pozik da lortutako emaitzarekin.
Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Oriok bigarren garaipena lortu du Eusko Label Ligako hirugarren jardunaldian Petronor Bandera irabazita, Zierbenan. Hauek dira estropadako azken metroak, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Orioren azken metroak
San Nikolas ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.