SANTURTZIKO IKURRINA
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Ander Zabala: “Santurtzin estropadak beti dira oso fisikoak”

Iragarkia
Ander Zabala, Orioko arraunlaria
18:00 - 20:00
Ander Zabala, Orioko arraunlaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioko arraunlaria oso pozik agertu da Santurtziko Ikurrina irabazi ostean, baita denboraldi oso ona egiten ari direlako ere. Ander Zabala santurtziarra da, gainera, eta etxean arraun egitea beti da berezia.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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