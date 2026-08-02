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Orioren azken metroak Lekeitioko estropadan

Iragarkia
GRAFCAV7122. LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Orio durante la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Label celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Lekeitiko estropadan, ontzi barrutik ikusita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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