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Iker Zabala: “Puede sonar prepotente, pero es muy difícil que hagamos malas regatas y esta liga se nos escape"

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Iker-Zabala-Orioko-entrenatzaileari-elkarrizketa
18:00 - 20:00
El entrenador de Orio, Iker Zabala. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker Zabala Orioko entrenatzaileari elkarrizketa Eusko Label Ligaren lehen erdia igarota
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KIROLAK EITB

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"Estoy muy contento con el rendimiento de la trainera, aunque en momentos puntuales fallamos todavía", ha valorado el entrenador de Orio. "Pero siempre queremos más", ha advertido. En ese sentido, ha dicho que "Orio tiene que dar otro paso más".

Orio Remo Eusko Label Liga

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