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Aranberri: “Basurde zauritua bezala atera gara"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Aranberri Orioko patroiak onartu duenez, Bilboko Banderan jasotako kolpea ondo etorri zaie Zierbenan "basurde zauritu" bezala atera eta estropada bereganatzeko. Itsasoaren baldintzak ikusita, lan gogorra egin dutela adierazi tu, eta pozik da lortutako emaitzarekin.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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