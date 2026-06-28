PUEBLOS CON VIDA COMUNIDAD DE MADRID BANDERA

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Orioren azken metroak

Iragarkia
Orioren azken metroak
18:00 - 20:00
Orioren azken metroak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

San Nikolas ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan. 

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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