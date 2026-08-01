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Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Santurtzi

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Orio azken metroak
18:00 - 20:00
Remeros de Orio. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Orioko azken metroak Santurtziko Ikurrinean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Ikurriña de Santurtzi en la Eusko Label Liga.

Orio Remo Eusko Label Liga

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