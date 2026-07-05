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Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita

Iragarkia
Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok bigarren garaipena lortu du Eusko Label Ligako hirugarren jardunaldian Petronor Bandera irabazita, Zierbenan. Hauek dira estropadako azken metroak, ontzi barruko minikameratik ikusita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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