IKURRIÑA DE SANTURTZI
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Ander Zabala: “En Santurtzi las regatas siempre son muy físicas"

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Ander Zabala, Orioko arraunlaria
18:00 - 20:00
Ander Zabala, remero de Orio.
Euskaraz irakurri: Ander Zabala: “Santurtzin estropadak beti dira oso fisikoak”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El remero de Orio está muy contento por ganar la Ikurriña de Santurtzi y por la temporada que están realizando. Ander Zabala es santurtziarra, además, y remar en casa siempre es especial.

Orio Remo Eusko Label Liga

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