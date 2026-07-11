Mikel Calleja: “Egun aldrebesa izan da”
Mikel Calleja Bermeoko arraunlariak gaurko Castroko estropadan bizitako sentsazioak partekatu ditu, CaixaBank bandera irabazi eta gero Orioren aurretik.
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Bermeoren estropada Caixabank Banderan, minikamaratik ikusita
Bizkaiako ontziak Euskotren Ligako laugarren jardunaldian Bermeok irabazitako estropada, minikameratik ikusita
Donostiarrak baliza aurretik eraman du bigarren ziabogan!
Donostiarrak arazoak izan ditu bigarren luzeko ziabogan. Arkaitz Diaz patroiak olatu baten gaineak jarri du bere trainerua eta ondoren ezin izan dute ziaboga ondo eman.
Bermeok agindu du Castroko estropada eroan
Olatuek baldintzatutako estropadan, 'Bou Bizkaia' izan da itsasoa hobeen irakurtzen jakin duena, eta Eusko Label Ligako bigarren garaipena eskuratu du.
Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”
Getariak laugarren urtea du Eusko Label Ligan. Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da, eta ohorezko txandan arituko da larunbatean. Jon Larrañagak adierazi du lehen postuetan egoteko entrenatzen dutela eta hori gustagarria den arren, Orio tartean egonda “hankak lurrean” eduki behar direla.
Jon Salsamendi: “Merezitako opari bezala hartzen dugu larunbateko garaipena”
Jon Salsamendi Bermeo Urdaibaiko entrenatzailea elkarrizketatu dugu Bilboko bandera irabazi berritan. Garaipena “opari bezala” hartu dute, baina iparra galdu gabe “ohorezko txandan egonkortzea eta banderen lehian sartzea” baitute helburu.
Orio garaipenaren bidera itzuli da Zierbenan
San Nikolas ontziak, bigarrena larunbatean Bilbon, denboraldiko bigarren garaipena lortu du XLIII. Petronor Banderan. Getaria bigarren izan da bigarren txandan arraun egin eta gero, bost segundora, eta Bermeo hirugarren, 13 segundora.
Aranberri: “Basurde zauritua bezala atera gara"
Gorka Aranberri Orioko patroiak onartu duenez, Bilboko Banderan jasotako kolpea ondo etorri zaie Zierbenan "basurde zauritu" bezala atera eta estropada bereganatzeko. Itsasoaren baldintzak ikusita, lan gogorra egin dutela adierazi tu, eta pozik da lortutako emaitzarekin.
Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Oriok bigarren garaipena lortu du Eusko Label Ligako hirugarren jardunaldian Petronor Bandera irabazita, Zierbenan. Hauek dira estropadako azken metroak, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Bermeoren azken metroak Bilboko Banderan
Bilboko Banderaren ezusteko irabazleen azken paladak, minikameratik ikusita.