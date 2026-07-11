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Mikel Calleja: “Egun aldrebesa izan da”

Iragarkia
Mikel Calleja Bermeo
18:00 - 20:00
Mikel Calleka, Bermeoko arraunlaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Calleja Bermeoko arraunlariak gaurko Castroko estropadan bizitako sentsazioak partekatu ditu, CaixaBank bandera irabazi eta gero Orioren aurretik.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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