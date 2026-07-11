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Mikel Calleja: “Ha sido un día caótico"

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Mikel Calleja Bermeo
18:00 - 20:00
Mikel Calleka, remero de Bermeo.
Euskaraz irakurri: Mikel Calleja: “Egun aldrebesa izan da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El remero de Bermeo Mikel Calleja ha compartido las sensaciones vividas en la regata de hoy en Castro, donde se ha proclamado campeón de la bandera CaixaBank por delante de Orio. (Video en euskera).

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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