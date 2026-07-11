Minikamera
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Bermeoren estropada Caixabank Banderan, minikamaratik ikusita

Iragarkia
Bermeo Eusko Label Ligako laugarren jardunaldiko minikamara
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiako ontziak Euskotren Ligako laugarren jardunaldian Bermeok irabazitako estropada, minikameratik  ikusita

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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