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Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”

Iragarkia
Jon Larrañaga
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Getariak laugarren urtea du Eusko Label Ligan. Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da, eta ohorezko txandan arituko da larunbatean. Jon Larrañagak adierazi du lehen postuetan egoteko entrenatzen dutela eta hori gustagarria den arren, Orio tartean egonda “hankak lurrean” eduki behar direla.

Getaria Arrauna Eusko Label Liga

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