Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”
Getariak laugarren urtea du Eusko Label Ligan. Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da, eta ohorezko txandan arituko da larunbatean. Jon Larrañagak adierazi du lehen postuetan egoteko entrenatzen dutela eta hori gustagarria den arren, Orio tartean egonda “hankak lurrean” eduki behar direla.
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