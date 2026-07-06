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Jon Salsamendi: “Merezitako opari bezala hartzen dugu larunbateko garaipena”

Iragarkia
Jon Salsamendi
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Salsamendi Bermeo Urdaibaiko entrenatzailea elkarrizketatu dugu Bilboko bandera irabazi berritan. Garaipena “opari bezala” hartu dute, baina iparra galdu gabe “ohorezko txandan egonkortzea eta banderen lehian sartzea” baitute helburu.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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