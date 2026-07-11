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Donostiarrak baliza aurretik eraman du bigarren ziabogan!

Iragarkia
Donostiarrak arazoak bigarren ziabogan
18:00 - 20:00
Donostiarrak arazoak izan ditu ziabogan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiarrak arazoak izan ditu bigarren luzeko ziabogan. Arkaitz Diaz patroiak olatu baten gaineak jarri du bere trainerua eta ondoren ezin izan dute ziaboga ondo eman.

Donostiarra Kaiarriba Arrauna Eusko Label Liga

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