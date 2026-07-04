Minikamera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bermeoren azken metroak Bilboko Banderan

Iragarkia
Bermeo minikamera
18:00 - 20:00
Bermeoko arraunlariak. Irudia: EITB.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Banderaren ezusteko irabazleen azken paladak, minikameratik ikusita.

Bermeo Urdaibai Eusko Label Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X