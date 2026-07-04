Bermeoren azken metroak Bilboko Banderan
Bilboko Banderaren ezusteko irabazleen azken paladak, minikameratik ikusita.
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Asier Zurinaga: “Gaurkoa ikusgarria izan da"
Bermeoko patroia pozarren agertu da eta bere amari eskaini dio Bou Bizkaiak ezustean lortutako garaipena. Bizkaitarrek lau segundo atera dizkiete Orioko faborito nagusiei.
Zurinaga, estatxarekin gertatutakoari buruz: “Zorionez, anekdota batean geratuko da"
Urdaibaiko patroiak onartu du "akats larria eta barkaezina" izan zela, igandean estatxarik hartu gabe irteteagatik 10 segundoko zigorra ezarri baitzieten bermeotarrei. "Pentsa garaipena lortu izan balitz, ezin izango genuen bandera astindu, benetako drama", gaineratu du.
Irteerako akatsak 10 segundoko zigorra ekarri dio Bermeori
Madrilen jokatutako Eusko Label ligako lehen jardunaldian, Asier Zurinaga Bermeoko ontziaren patroiak ez du estatxa eskuan hartu irteera eman dutenean. Arau hauste horren ondorioz, Bermeok 10 segundoko zigorra jaso du, baina, hala ere, 4. postuari eutsi dio.
Jon Salsamendi, Urdaibairen entrenatzailea: ''Ez gaude konforme lortutakoarekin''
Urdaibaiko entrenatzailea, Jon Salsamendi, ez dago gustura egindako denboraldiarekin, ez emaitzekin, egunerokoan bizi duenarekin baizik. Kontatu digunez, daukaten onena ateratzea lortu ez izanaren sentsazioa du taldeak.
Manu Bernardez, bizikletan jauziak egitea maite duen arraunlaria
Urdaibain arraun egiteaz gain, bizikletan jauziak egitea gustuko du Manu Bernardezek. Bideo honetan erakustaldi txiki bat egin du.
Urdaibaiko arraunlari bati arrauna puskatu zaio
Mikel Calleja arraunlariari arrauna puskatu zaio Eusko Label Ligan, Orio Kanpina Banderako bigarren txandan.
2025eko Eusko Label Ligako Fabrika Bandera: Urdaibairen estropada, ontzi barrutik ikusita
Urdaibai bigarren izan da Eusko Label Ligako Fabrika Banderan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.