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¡Donostiarra se ha llevado la baliza por delante!

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Donostiarrak arazoak bigarren ziabogan
18:00 - 20:00
El donostiarra ha tenido problemas en la ciaboga.
Euskaraz irakurri: Donostiarrak baliza aurretik eraman du bigarren ziabogan!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Donostiarra ha tenido problemas en la ciaboga del segundo largo. El patrón Arkaitz Díaz ha puesto su trainera sobre una ola y después no han podido dar bien la ciaboga.

Donostiarra Kaiarriba Remo Eusko Label Liga

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