¡Donostiarra se ha llevado la baliza por delante!
Donostiarra ha tenido problemas en la ciaboga del segundo largo. El patrón Arkaitz Díaz ha puesto su trainera sobre una ola y después no han podido dar bien la ciaboga.
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Mikel Calleja: “Ha sido un día caótico"
El remero de Bermeo Mikel Calleja ha compartido las sensaciones vividas en la regata de hoy en Castro, donde se ha proclamado campeón de la bandera CaixaBank por delante de Orio. (Video en euskera).
Bermeo manda en la loca regata de Castro
En una regata condicionada por el oleaje, la 'Bou Bizkaia' ha sido la que mejor ha sabido leer la mar, y ha sumado su segunda victoria en la Liga Eusko Label.
Jon Larrañaga: “Entrenamos para ganar, pero hay que tener los pies en la tierra”
Getaria, que cumple su cuarto año en la Liga Eusko Label, está cuajando un gran inicio de temporada y bogará en la tanda de honor el sábado Jon Larrañaga señala que entrenan para estar en los primeros puestos y que aunque eso es apetecible, estando Orio de por medio hay que tener "las piernas en el suelo"
Jon Salsamendi: “Nos tomamos la victoria como un regalo a la plantilla por todo el esfuerzo que están haciendo”
Entrevistamos al entrenador de Bermeo Urdaibai, Jon Salsamendi, recién ganador de la bandera de Bilbao La victoria ha sido recibida "como un regalo", pero sin perder el norte buscan "estabilizarse en la tanda de honor y entrar en la lucha por las banderas"
Aranberri: “Hemos salido como un jabalí herido"
El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).
Orio vuelve a la senda de la victoria en Zierbena
La San Nikolas, segunda el sábado en Bilbao contra todo pronóstico, logra su segunda victoria de la temporada en una XLIII Bandera Petronor que ha dominado desde las primeras paladas. Getaria ha sido segundo a tan solo cinco segundos desde la segunda tanda, mientras que tercero ha sido Bermeo, a 13’.
Los últimos metros de Orio en la Bandera Petronor, visto desde dentro de la embarcación
Orio ha sumado su segunda victoria en la tercera jornada de la Liga Eusko Label tras ganar la Bandera Petronor, en Zierbena. Estos son los últimos metros de regata vistos desde la minicámara de a bordo.
Los últimos metros de Bermeo en la Bandera de Bilbao
Las últimas paladas de los remeros de la Bou Bizkaia, ganadores de la Bandera de Bilbao, vistas desde la minicámara.
Asier Zurinaga: “Hoy ha sido espectacular"
El patrón de Bermeo se ha mostrado exultante y ha dedicado el triunfo a su madre, tras la inesperada victoria de la Bou Bizkaia en la Bandera de Bilbao en la que ha aventajado a Orio, la gran favorita, en cuatro segundos.