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Bermeo manda en la loca regata de Castro

En una regata condicionada por el oleaje, la 'Bou Bizkaia' ha sido la que mejor ha sabido leer la mar, y ha sumado su segunda victoria en la Liga Eusko Label.
Bermeo bandera astintzen
Los remeros de Bermeo con la bandera. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Bermeok agindu du Castroko estropada eroan
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Bermeo se ha impuesto en la 14ª Bandera CaixaBank de la Liga Eusko Label disputada este sábado en las bravas aguas de Castro. Las olas y el viento han condicionado la regata y han dado problemas a todas las traineras, poniendo patas arriba la clasificación provisional en varias ocasiones.

En la tanda de honor, el duelo entre Bermeo, Getaria, Orio y Zierbena ha estado muy disputado, y eso que a la Bou Bizkaia se le ha roto una tosta, remando durante mucho tiempo con un remero menos. Orio ha comenzado mandando, pero Bermeo ha cogido una ola magnífica para situarse al frente de la tanda.

Todos ellos han tenido trabajo para controlar las traineras y han buscado las calles centrales. En el último largo, Bermeo y Getaria se han enfrentado de tú a tú, mientras que Orio y Zierbena se han quedado a más de 20 segundos.

Al final, Bermeo ha ganado la regata con un tiempo de 21:20 minutos, Getaria ha sido segunda a 12 segundos y Hondarribia, que ha ganado la segunda tanda, tercera con sólo 12 centésimas más que Getaria.

En la segunda tanda, Donostiarra parecía tener todo controlado, pero ha tomado mal la segunda ciaboga y se ha atascado con la baliza. Han tenido que retroceder y perder un montón de tiempo para corregir el error, perdiendo todas las opciones. Hondarribia se ha beneficiado de ese error, que además tenía una gran ventaja sobre San Juan y Ondarroa, y se ha llevado la tanda con facilidad; 21:32 minutos.

El duelo de la primera tanda se ha centrado entre Lekeitio y Santurtzi, con Chapela y Ares siempre a la zaga. Las olas han complicado las faenas a las traineras, especialmente a la Sotera, que han dejado imágenes espectaculares e incluso le ha entrado agua a la trainera, pero han aguantado con fuerza el intento de pelear la tanda. Sin embargo, Lekittarra ha sido primera con 21:55 minutos, Santurtzi ha llegado a seis segundos y Ares y Chapela muy por detrás.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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