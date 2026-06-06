Oriok irabazi ditu Lekeitioko bi banderak
Euskadiko Txapelketaren bezperan Lekeition jokatu den estropadan, Orio nagusitu da bi kategorietan. Emakumezkoetan, Xanti Zabaletak zuzendutako traineruak 14 segundo atera dizkio Hibaikari eta 23 Zumaiari. Gizonezkoetan, berriz, Oriok 9 segundo atera dizkio San Juani eta 11 Zarautzi.
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Getarian jokatuko da igande honetan Euskadiko Traineru Txapelketa
Dozena bat ontzik parte hartuko dute denboraldiko bigarren hitzordu ofizialean, aurreko asteburuan lurraldeko txapelketak egin ostean.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
2026ko Eusko Label Ligako egutegia
Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan, ‘Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid’-ekin, eta irailaren 20an amaituko da, Portugaleten, LVI GP - LII El Corte Ingles Banderarekin.
Euskotren Liga eta Eusko Label Liga, ekainaren 28tik aurrera, EITBn
Denboraldiko txapelketa nagusia hastear da, eta, ohi bezala, ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek estropada guztiak emango dituzte, zuzenean.
Orio eta Arraun Lagunak nagusi Getarian, Bermeo eta Kaiku Lekeition
Bizkaiko eta Gipuzkoako traineru txapelketak jokatu dira gaur. Emakumezkoetan, lehia estua izan da Kaiku, Deustu eta Ondarroaren artean, baina lehena azkarragoa izan da ziabogetan. Gipuzkoan, Arraun Lagunakek garaipen argia lortu du. Gizonezkoetan, Bermeo nagusitu da Bizkaian, Lekittarra gertu izan duen arren; Donostiarrak, aldiz, lanak eman dizkio Oriori garaipena eskuratzeko.
Euskotren eta Eusko Label ligetako lehen estropada, Buitrago del Lozoyan
Aurtengo arraun denboraldia Buitrago del Lozoyan abiatuko da, Madrilen, estropada berezi batekin. Lehen hitzordu hori ekainaren 28an izango da. Astearte goizean egin dute aurkezpena.
Mikel Olazabalek Airean saria jaso du
EITBKirolak lantaldeko kazetaria saritu du Euskadiko Irrati eta Telebistako Profesionalen Elkarteak. Mikel Olazabalek erretiroa hartuko du laster, eta 42 urteko ibilbide profesional luzearen ondoren saria jaso du. Kirol zuzendaria izan da urte askotan ETBn, eta udan estropaden ahotsa eta aurpegia zen.
Orio eta San Juan nagusi Euskadiko Batel Txapelketan
Orio eta San Juan nagusitu dira Euskadiko Batel Txapelketan, Sestaon jokatutako estropadetan garaipena lortuta. Gizonezkoetan, Orio Kaiarriba baino 3 segundo lehenago helmugaratu da, eta 6 segundora sartu da hirugarrena, Zierbena. Emakumezkoetan, San Juan izan da Gipuzkoako 3 klubek osatu duten podiumeko gorenean, eta Zarautz (bigarren) eta Hibaika (hirugarren) izan ditu ondoan.
Hondarribia, olinpiar erako arraunean erakutsitako mailarekin pozik
Asteburu honetan amaitu da estatuko olinpiar erako arraun ligaren lehen edizioa. Hondarribia da gizonezkoen eta emakumezkoen zortzikotearekin parte hartu duen euskal talde bakarra.