LEKEITIOKO BANDERA
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Oriok irabazi ditu Lekeitioko bi banderak

Lekeitioko estropada
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Txapelketaren bezperan Lekeition jokatu den estropadan, Orio nagusitu da bi kategorietan. Emakumezkoetan, Xanti Zabaletak zuzendutako traineruak 14 segundo atera dizkio Hibaikari eta 23 Zumaiari. Gizonezkoetan, berriz, Oriok 9 segundo atera dizkio San Juani eta 11 Zarautzi. 

Orio Arrauna Orio

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