Bermeo, amesgaiztotik loriara Getxoko Ikurrina irabazita
Bermeo amesgaiztotik loriara igaro da igande honetan. Fabrika Banderan buiarekin izandako arazoak kanporatuta utzi ondoren, Getxon denborarik onena egin dute lehen txandatik irtenda. Hala, Eusko Label Ligako hirugarren bandera eskuratu dute.
Bermeo izan da lehen txandako berritasuna. Fabrika Banderan balizarekin izandako arazoak estropadatik kanporatzea eragin zuen, beheko postuen lehian ari direnekin arraun egitera behartuz. Bestalde, Chapela buian trabatuta geratu da lehen ziabogan eta oso atzean geratu da. Lekeitio eta Ares bikain hasi dira lanean, olatu onak hartuz, baina balio dutenak azken luzeak dira, eta hor Bermeok bere nagusitasuna erakutsi du. Bou Bizkaia 20:43 minutuko denborarekin helmugaratu da, tarte handiarekin gainera. Lekittarra 17 segundora iritsi da, eta sailkapeneko hirugarren postua lortu du. Ares 28ra heldu da eta Chapela 48ra.
Ohorezko txandan, Zierbenak hartu du aurrea lehen palakadetan eta tartetxo on bat atera die Orio eta Donostiarrari, Hondarribia aurkarien erritmoa berdindu ezinik ibili delarik. Hala, bigarren ziaboga egiterakoan 8 segundoko aldea zuen Zierbenak Oriorekiko, eta 14koa Donostiarrarekiko. Hala ere, itsasoaren egoera ikusita, txanda honetakoek baldintzarik txarrenak izan dituzte. Horren erakusle izan da Zierbena izan dela goren sailkatu dena zazpigarren postuan, Orioren aurretik. Donostiarra eta Hondarribia, aldiz, azken-aurre eta azken izan dira, hurrenez hurren.
Bigarren txandan inor ez da gai izan Getariaren erritmoari eusteko. Oso nagusi izan da aurkariekiko eta martxa bat gehiago sartu du, Bermeok egindako denborari begira. Hortxe ibili da Esperantza ontzia, baina azken luzeetan nekea ordaindu du eta 20:52 minututan bukatu ditu lanak, bigarren postuan geratuz 9 segundogatik. Santurtzi 17 segundora heldu da, Ondarroa 25era eta San Juan 41era.
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