GETXOKO IKURRINA
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Jon Salsamendi: “Gaur Bermeo ez da talderik onena izan”

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Jon Salsamendi: "Gaur Bermeo ez da talderik onena izan"
18:00 - 20:00
Jon Salsamendi, Bermeoko entrenatzailea.
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KIROLAK EITB

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Urdaibako entrenatzailea bere taldearen garaipenarekin pozik agertu da, baina ez du uste  Getxoko estropadan arraun egiten onenak izan direnik. Larunbatean itsasoak kendu ziena, baina, bueltan eman die igandean.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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