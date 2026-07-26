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Arraun Lagunaken azken metroak Getxoko Ikurrinan

Iragarkia
Getxoko Ikurrinako azken metroak Euskotren Ligan
18:00 - 20:00
Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinako azken metroak
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinaren azken metroak. Arraun Lagunakek astindu du bandera.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga

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