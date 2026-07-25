Donostiako kaosaren erdian, Orio garaile berriro
Oriotarrek Donostian jokatutako XVIII. Bandera Fabrika irabazi dute, eguraldi baldintza zailen erdian, eta kolpe gogorra eman dute Bermeoren deskalifikazioa dela eta ligako titulua lortzeko. Hondarribia izan da bigarren eta Zierbena, hirugarren.
Kolpe beldulgarria Oriok arratsalde honetan eman duena Donostian. San Nikolas ontziak XVIII. Fabrika Bandera irabazi du, denboraldiko seigarrena, 22 minutu eta 49 segundoko denborarekin. Bigarren Hondaribia izan da 23 segundora eta hirugarren, Zierbena, 40 segundora.
Bermeo deskalifikatua izan da eta estropadatik kanporatua, bigarren ziabogan baliza istriborrera utzi duelako. Ondorioz, oriotarrek sekulako aldea ireki dute sailkapen nagusiaren goialdean, berriz ere Eusko Label Ligako titulua irabazteko.
Hori bai, gaur arratsaldean Gipuzkoako hiriburuan gertatutakoek ez dute inor epel utzi. Euskotren Ligak bere jardunaldia bertan behera uztea erabaki du, baina Eusko Label Ligak aurrera jarraitzea erabaki du eta, txapelketan formatu aldaketa bat eginda, azkenean erlojuaren kontrako XVIII. Bandera Fabrika Orioren alde atera da.
Haize indartsua eta itsaso nahasia nagusi izan diren egoeraren erdian, patroien abilezia ezinbestekoa izan da txalupa guztiak orekatuta mantentzeko. Testuinguru horretan, Gorka Aramberri eta bere arraunlariak izan dira onenak, bai kanporantz arraunean, bai barrurantz. Lehiatzera ateratzen azkenak izan dira, eta pixkanaka aurreko ontziek markatutako erreferentzia guztiak gainditzen joan dira.
Aipagarria da, baita ere, Hondarribiaren jarduna, bigarren txandan arraun egin baitu, baina bereziki Ioseba Amunarriz patroiarena, Ama Guadalupekoa ontzia bigarren posturaino gidatu baitu, bueltako luzeetan hartzea lortu duen olatu ugariei esker. Emaitza honekin, berdez jantzitakoak ohorezko txandan kokatu dira.
Zierbenak bereari eusten dio, beti bezain erregular eta oilarrek huts eginez gero, bere aukera aprobetxatzeko zain. Zentzu horretan, gaur txanponan gurutzea atera zaiona Bermeo izan da, epaileek deskalifikatu eta kanporatu egin baitute bigarren ziabogan baliza istriborrera uzteagatik. Ekintzak zuzenean zalantzak utzi ditu, baliza traineru azpitik pasa baita giroaren erdian, baina epaileek ez dute zalantzarik izan.
Emaitza horren ondorioz, Asier Zurinagaren taldeak ez du puntu bakar bat ere batu gaurko jardunaldian, eta, ondorioz, Oriok 15 puntuko aldea du sailkapenean. Bihar, Eusko Label Ligaren emanaldi berri bat ikusi ahalko da, Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldiaekin.
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