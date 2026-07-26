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Bermeoren azken metroak Getxoko Ikurrinan

Iragarkia
Bermeoren azken metroak Getxoko ikurrinan
18:00 - 20:00
Bermeoren azken metroak Getxoko Ikurrinan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinaren azken metroak. Bermeok astindu du bandera.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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