XVIII. BANDERA FABRIKA
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Urdaibai estropadatik kanporatua izan da bigarren ziabogako baliza istriborrean uzteagatik

Iragarkia
Bermeo kanporatua
18:00 - 20:00
Bermeo ha sido descalificado.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asier Zurinagak gidatzen duen ontzia deskalifikatu egin dute XVIII. Bandera Fabrikan, bigarren ziabogako baliza ez errespetatzeagatik.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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