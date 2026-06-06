Orio se lleva las dos banderas de Lekeitio
Orio ha conseguido un doblete en la regata disputada en Lekeitio en vísperas del Campeonato de Euskadi. En categoría femenina, la trainera dirigida por Xanti Zabaleta ha aventajado en 14 segundos a Hibaika y en 23 a Zumaia, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto a San Juan (+9) y Zarautz (+11), segundo y tercero, respectivamente.
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Getaria acoge este domingo el Campeonato de Euskadi de traineras
Una decena de embarcaciones tomarán parte en la segunda cita oficial de la temporada tras los provinciales del pasado fin de semana. Se podrá seguir en directo a través de ETB1 y kirolakeitb.eus (12:00 horas).
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Calendario de la Liga Eusko Label 2026
La competición masculina comenzará el 28 de junio en Buitrago del Lozoya con la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid y finalizará el 20 de septiembre en Portugalete con la LVI GP - LII Bandera El Corte Inglés.
La Liga Euskotren y la Liga Eusko Label, desde el 28 de junio, en EITB
La competición más importante de la temporada está a punto de empezar, y, como siempre, ETB1 y kirolakeitb.eus van a emitir, en directo, todas las regatas.
Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.
Primera regata de las ligas Euskotren y Eusko Label, en Buitrago del Lozoya
La temporada de remo de este año arrancará en Buitrago del Lozoya, en Madrid, con una regata especial. Esta primera cita tendrá lugar el 28 de junio.
Mikel Olazabal recibe el premio Airean
El periodista de EITBKirolak ha sido galardonado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Mikel Olazabal, que está apunto de jubilarse, ha recibido el premio a una larga trayectoria, de 42 años. Ha sido durante muchos años director de deportes en ETB, y también la voz de las regatas en verano.
Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.