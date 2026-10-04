Xabier Berasategik bigarren postua lortu du Vendeeko Tourrean
Euskaltel-Euskadiko txirrindulari olaberritarra, lasterketan erabakigarria izan den esprintean, soilik Alexis Renard Cofidis taldeko ziklista frantziarrak garaitu du.
Xabier Berasategi Euskaltel-Euskadi taldeko euskal txirrindulariak bigarren postua lortu du 2026ko Vendeeko Tourrean, igandean, Saint-Gilles-Croix-de-Vien, Frantzian. Lasterketako 53. ekitaldian erabakigarria izan den esprintean, soilik Alexis Renard Cofidis taldeko ziklista frantziarrak garaitu du olaberritarra; Renardek eskuratu du garaipena, horrenbestez.
Hala, Euskaltel-Euskadik aurrerapausoa eman du buru-belarri dabilen lehian, alegia, taldeen munduko sailkapeneko lehen hogeita hamarretan sartzeko borrokan.
Halaber, ondo aritu dira Euskaltel-Euskadiko Gari Ugarte, hamaikagarren helmugaratu baita, eta Euskaltel-Euskadiko Gotzon Martin eta Caja Rural-Seguros RGAko Ander Okamika, garaipena jokatu duten gizonen multzoan sartu direla kontuan izanik.