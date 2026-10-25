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Lea Stern eta Yorben Lauryssen nagusitu dira Ormaiztegiko ziklo-krosean
Lea Stern suitzarra eta Yorben Lauryssen belgikarra nagusitu dira Ormaiztegiko 54. ziklo-krosean.
Emakumezkoetan, Sternek 51 minutu eta 3 segundoko denborarekin bukatu du. Lucia Gonzalez izan da bigarren, 13 segundora, eta Sofia Rodriguez, hirugarren, minutu bat eta 26 segundora.
Gizonezkoetan, Lauryssen helmugaratu da lehen postuan. Gonzalo Inguanzo izan da bigarren, 36 segundora, eta Raul Mira, hirugarren, 36 segundora.
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