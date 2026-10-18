Gotzon Martinek onenen artean finkatu du Euskaltel-Euskadi, Panaman irabazita
Talde laranjaren helburua Erdialdeko Amerikako herrialdean ahalik eta puntu gehien lortzea zen, munduko sailkapeneko 30 onenen artean finkatzeko eta 2027ko egutegiko proba garrantzitsuenetara gonbidatzeko.
Gotzon Martin bizkaitarrak irabazi du Panamako Chiriqui klasikoa, eta ia ziurtatuta utzi du Euskaltel-Euskadi 2026ko denboraldiko 30 talde onenen artean egotea.
Martin bigarren izan da bigarren eta azken etapan, eta Roberto Carlos Gonzalez panamarrak irabazi duena, sailkapen nagusian nagusituz. Orozkoko txirrindulariaren garaipena denboraldiko bederatzigarrena da euskal taldearentzat.
Talde laranjaren helburua Erdialdeko Amerikako herrialdean ahalik eta puntu gehien lortzea zen, munduko sailkapeneko 30 onenen artean finkatzeko eta 2027ko egutegiko proba garrantzitsuenetarako gonbidapenak lortzeko.
UCIk denboraldiko azken sailkapenari buruzko behin betiko baieztapenaren faltan, helmuga hori lortu du.